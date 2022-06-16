İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi motorize yunus polisleri, merkez Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, denetim sırasında şüphelendikleri bir otomobili durdurup aradı.

Aracın bagajındaki ses sistemini inceleyen polis, buraya poşet içerisinde gizlenmiş ruhsatsız 11 tabanca buldu.

Ekipler, sürücü Sabri G. (30) ve kayınbiraderi Ali Ç'yi (26) gözaltına aldı.

"Yolda buldum, bagaja koydum"

Yapılan çalışmada Ali Çavlı’nın kasten yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu kullanmak suçlarından 5, eniştesi Sabri G.’nin ise benzer suçlardan 26 kaydının olduğu belirlendi. Kiraladığı araçla Yumurtalık ilçesinden geldikleri belirlenen Çavlı, ifadesinde, "Silahların kime ait olduğunu bilmiyorum. Yolda buldum, alıp bagaja koydum" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Sabri G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.