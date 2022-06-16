Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 09:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Van'da 95 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın İpekyolu ilçesinde kamyonette 95 kilo 100 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğüs Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek İpekyolu ilçesinde şüpheli aracı durdurdu.
Narkotik köpeği 'Magnum' ile araçta arama yapıldı. Aramada gizli bölümlere yerleştirilen 95 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.
Bir şüpheli gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Van Uyuşturucu
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