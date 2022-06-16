Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 08:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de zehir taciri 7 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Ekiplerin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyona, özel harekat polisleri de destek verdi.
[Fotoğraf: AA]
Şüphelilerin adreslerinde bir miktar uyuşturucu ile hassas teraziler ele geçirildi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, 1 firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Narkotik Osmaniye Uyuşturucu
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