Kuvvetli yağış devam edecek mi, kaç gün sürecek?
Başta Ankara olmak üzere birçok kentte su baskınlarına neden olan şiddetli yağış bir hafta daha devam edecek. Hava sıcaklıkları ise hafta sonundan itibaren Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde artacak.
Kuvvetli yağışlar sürecek. Özellikle Ankara bir hafta daha yağışlı havanın etkisinde olacak.
Ankara'da gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışlar, özellikle öğleden sonraları etkili olacak.
İç kesimlerde sağanağa dikkat
Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, sadece Ankara'da değil, Ege, Karadeniz ve Göller Yöresi'nde sağanak beklendiğini söyledi.
"Özellikle yurdun iç kesimlerinde lokal gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Yağışlar perşembe ve cuma günü İç Ege’de Göller Yöresi'nde, Doğu Anadolu'nun özellikle kuzey doğusunda kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz."
Yetkililer, şiddetli yağış sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Güneydoğu'da sıcaklık artacak
Hava sıcaklığı bazı iller dışında ise mevsim normallerinde seyredecek. Hafta sonundan itibaren yurdun güneydoğu kesimlerinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
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