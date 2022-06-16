Kuvvetli yağışlar sürecek. Özellikle Ankara bir hafta daha yağışlı havanın etkisinde olacak.

Ankara'da gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışlar, özellikle öğleden sonraları etkili olacak.

İç kesimlerde sağanağa dikkat

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, sadece Ankara'da değil, Ege, Karadeniz ve Göller Yöresi'nde sağanak beklendiğini söyledi.

"Özellikle yurdun iç kesimlerinde lokal gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Yağışlar perşembe ve cuma günü İç Ege’de Göller Yöresi'nde, Doğu Anadolu'nun özellikle kuzey doğusunda kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz."

Yetkililer, şiddetli yağış sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Güneydoğu'da sıcaklık artacak

Hava sıcaklığı bazı iller dışında ise mevsim normallerinde seyredecek. Hafta sonundan itibaren yurdun güneydoğu kesimlerinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak.