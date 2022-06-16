İzmir'de polis ekibine silahlı saldırı: 1'i polis 2 yaralı
İzmir’in Karabağlar ilçesinde, polis ekipleri çalıntı olduğu değerlendiren bir otomobili inceledikleri sırada, silahlı saldırıya uğradı. Olayda 1'i polis olmak üzere 2 kişi yaralanırken, olay sonrası çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekibi, ilçedeki sanayi sitesi 5827 Sokak'ta çalıntı olduğunu değerlendirdiği bir otomobili incelemeye aldı.
Bu esnada bölgeye gelen bir otomobilden ekibe ateş edildi.
Polis ekibinin karşılık vermesi üzerine saldırganlar olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Bacağından yaralanan polis memuru M.K. sağlık ekibince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayda ağır yaralanan H.K. ise otomobildeki şüpheliler tarafından Konak ilçesindeki bir özel hastaneye götürüldü.
Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan polis memuru M.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu, şüpheli H.K.'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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