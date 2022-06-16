Asayiş Şube Müdürlüğü ekibi, ilçedeki sanayi sitesi 5827 Sokak'ta çalıntı olduğunu değerlendirdiği bir otomobili incelemeye aldı.

Bu esnada bölgeye gelen bir otomobilden ekibe ateş edildi.

Polis ekibinin karşılık vermesi üzerine saldırganlar olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Bacağından yaralanan polis memuru M.K. sağlık ekibince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayda ağır yaralanan H.K. ise otomobildeki şüpheliler tarafından Konak ilçesindeki bir özel hastaneye götürüldü.

Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan polis memuru M.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu, şüpheli H.K.'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]