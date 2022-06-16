Atatürk Mahallesi Havza Sokak’ta gece saatlerinde İETT otobüsü, sürücü belgesi olmadığı iddia edilen yıkama görevlisi Mehmet Gündüz tarafından yıkamak için çekildiği sırada kontrolden çıktı.

Park halindeki otomobile çarparak durabilen otobüsteki Mehmet Gündüz yaralandı.

Sokakta park halinde bulunan bir otomobili, ev ile otobüs arasına sıkıştırarak hurdaya çevirdi.

[Fotoğraf: İHA]

Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet Gündüz, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.