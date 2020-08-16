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Otomobille jandarma minibüsü çarpıştı: 3 asker yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, otomobille jandarma taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 3 asker yaralandı.
Kasım A'nın kullandığı otomobil, Balıkesir-Çanakkale kara yolu Edremit Şehirlerarası Otobüs Terminali Kavşağı'nda, askeri personel Y.E.K. idaresindeki plakalı minibüsle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle jandarma minibüsü devrildi.
Kazada, minibüs sürücüsü ile aynı araçtaki 2 asker yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: edremit devlet hastanesi balıkesir 3 asker yaralandıSon Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 16:33
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