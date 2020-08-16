Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın Rize seyahatine eşlik eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karadeniz'in eşsiz doğasını da gezdi.

Gezisi sırasında fotoğraf makinasını eline alan Kasapoğlu, Rize'nin doğal güzelliklerini de görüntüledi.

Bakan Kasapoğlu'nun çektiği fotoğraflara Karadeniz'in dereleri, yaylaları, köy evleri, yeşil ormanları ile bulutlu mavi gökyüzü yansıdı.