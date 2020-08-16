Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Genç ilçesi kırsalında yasa dışı Hint keneviri ekildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

202 bin kök Hint keneviri ele geçirdi

Çalışma kapsamında kenevir ekimi yapılan alanı tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonda kurutulmaya bırakılmış 42 kilogram kubar esrar ile 202 bin kök Hint keneviri ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarma ekiplerince sökülen kenevirler, imha edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.