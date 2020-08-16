Mersin-Adana otoyolunda bir tırın, şerit ihlali, hatalı sollama ve makas atarak trafikte ilerlemesi tehlike oluşturdu.

Tır şoförünün seyir halindeki bir otomobili hatalı sollama yaptığı sırada sıkıştırıp tehlikeye atması da görüntülere yansıdı.

Sürücünün bu hareketi diğer yolcular tarafından tepkiyle karşılandı.

Otomobil sürücüsü şikayetçi oldu

Bu arada, sıkıştırılan otomobil sürücüsünün tır şoförü hakkında "kasten adam öldürmeye teşebbüsten" şikayetçi olduğu öğrenildi.