Haber Giriş: Kaynak: AA
Tır şoförünün tehlikeli yolculuğu kamerada
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de bir tır şoförünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanması cep telefonu kamerasına yansıdı.
Mersin-Adana otoyolunda bir tırın, şerit ihlali, hatalı sollama ve makas atarak trafikte ilerlemesi tehlike oluşturdu.
Tır şoförünün seyir halindeki bir otomobili hatalı sollama yaptığı sırada sıkıştırıp tehlikeye atması da görüntülere yansıdı.
Sürücünün bu hareketi diğer yolcular tarafından tepkiyle karşılandı.
Otomobil sürücüsü şikayetçi oldu
Bu arada, sıkıştırılan otomobil sürücüsünün tır şoförü hakkında "kasten adam öldürmeye teşebbüsten" şikayetçi olduğu öğrenildi.
Etiketler: tır şoförü Mersin-Adana otoyolu MersinSon Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 15:13
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