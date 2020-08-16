10 Ağustos'taki kararla Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü olarak atanan Alpaslan Ceylan, göreve başlamak üzere Kırgızistan’a gitmeden önce Kırgız Türkleri’nin yaşadığı Van’ın Erciş İlçesi’ne bağlı Ulupamir Köyü’ne ziyarette bulundu.

"Kırgız kardeşlerimize bundan sonra da desteklerimiz sürecektir"

"Kırgızistan’a olan derin sevgi ve muhabbetlerimizi Erciş-Ulupamir’den başlattık" diyen Ceylan, köyde Kırgız Türkü kardeşlerinin evlerine konuk oldu, aksakallar ve çocuklarla sohbet etti, köy mezarlığına giderek şehitlerin ruhuna dualar okudu.

Üniversite olarak Ulupamir’e her zaman destek olacaklarını vurgulayan Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, şunları söyledi:

"Dostluğumuzun çok eskilere dayandığı Ulupamir Kırgızları, Tanrı Dağları’nın Anadolu’daki bize emanetidir. Ulupamir Kırgızları ile sohbet etmek, aksakalların duasını almak ve ata yurda selam götürmek bizlerin önemli görevleri arasındadır. Ulupamir Köyü’nde yaşayan Kırgız kardeşlerimize bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da desteklerimiz sürecektir. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi olarak Ulupamir’e sosyo-ekonomik ve kültürel manada olan desteğimiz artarak devam edecektir."

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Ceylan, 18 Ağustos'ta görevine başlayacak.