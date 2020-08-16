Haber Giriş: Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazetecilere mısır ikramı
[Fotoğraf: İHA]
Rize programının ikinci gününde kara yoluyla Ayder Yayla'sına çıkarken, yolda mısır satan çiftten mısır alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aldığı mısırları kendisini takip eden basın mensuplarına ikram etti.
Rize'nin Güneysu ilçesindeki evinden çıkarak makam aracıyla Güneysu İlçe Stadı'na geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada kendisini bekleyen helikopterle Ardeşen ilçesine geçti.
Ardeşen İlçe Stadı'na iniş yapan helikopterden inen Erdoğan, bu kez kara yoluyla Çamlıhemşin ilçesi'ndeki Ayder Yaylası'na gitti.
Basın mensuplarına ikram etti
Ayder Yaylası yolunda duran ve yol kenarında mısır satan kadın ve eşi ile sohbet eden Erdoğan, haşlanmış mısır satın alarak, kendisini takip eden basın mensuplarına ikram etti.
Etiketler: rize mısır ikramı Erdoğan'dan basın mensuplarına ikram Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayder yaylasıSon Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 14:26
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