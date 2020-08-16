Rize'nin Güneysu ilçesindeki evinden çıkarak makam aracıyla Güneysu İlçe Stadı'na geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada kendisini bekleyen helikopterle Ardeşen ilçesine geçti.

Ardeşen İlçe Stadı'na iniş yapan helikopterden inen Erdoğan, bu kez kara yoluyla Çamlıhemşin ilçesi'ndeki Ayder Yaylası'na gitti.

Basın mensuplarına ikram etti

Ayder Yaylası yolunda duran ve yol kenarında mısır satan kadın ve eşi ile sohbet eden Erdoğan, haşlanmış mısır satın alarak, kendisini takip eden basın mensuplarına ikram etti.