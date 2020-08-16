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Kayalıklardan düşen polis okulu öğrencisi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kayalıklara düşerek ağır yaralanan polis okulu öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu öğrencisi Kadir Gürsan, önceki gün gezmek için geldiği memleketi Koyulhisar'da Yukarıkale Mahallesi'ndeki eski kaleye tırmanmak istedi.
Tırmanış sırasında dengesini kaybederek kayalıklara düşen Gürsan, ağır yaralı olarak Koyulhisar İlçe Hastanesine kaldırıldı.
İlk tedavisinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Gürsan, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Gürsan'ın, Sivas Emniyet Müdürlüğünde staj yaptığı öğrenildi.
Etiketler: polis okulu Koyulhisar Devlet Hastanesi kayalıklardan düştü İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek YüksekokuluSon Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 14:43
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