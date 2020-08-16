Milli Savunma Bakanlığı'nın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonunda icra edilen arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait, bir AT-4 güdümlü füze, bir RPG-7 roketatar, 2 doçka, 2 biksi makineli tüfek ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi" bilgisine yer verildi.

#PençeKaplan Operasyonu’nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait;

1 adet AT-4 güdümlü füze, 1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet Doçka Mk. Tf., 2 adet Biksi Mk. Tf. ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.https://t.co/YNC0meZ57G#MSB #TSK pic.twitter.com/dc7RREkANr — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 16, 2020