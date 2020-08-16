Haber Giriş: Kaynak: AA
Pençe-Kaplan Operasyonunda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamındaki arama ve tarama faaliyetleri sonucunda, aralarında güdümlü füze ile roketatarın da bulunduğu çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonunda icra edilen arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait, bir AT-4 güdümlü füze, bir RPG-7 roketatar, 2 doçka, 2 biksi makineli tüfek ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi" bilgisine yer verildi.
#PençeKaplan Operasyonu’nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait;— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 16, 2020
1 adet AT-4 güdümlü füze, 1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet Doçka Mk. Tf., 2 adet Biksi Mk. Tf. ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.https://t.co/YNC0meZ57G#MSB #TSK pic.twitter.com/dc7RREkANr
Etiketler: milli savunma bakanlığı msb Pençe-Kaplan OperasyonuSon Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 14:49
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