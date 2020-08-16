Akif Karabulut idaresindeki otomobil, Yahyalı-Kayseri kara yolunun 13. kilometresinde İlyaslı Mahallesi yol kavşağında, Ali Kemanioğlu'nun kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Karabulut ile eşi Melek Karabulut olay yerinde hayatını kaybetti.

Melek ve Akif Karabulut'un çocukları Ravza ile sürücü Kemanioğlu, yaralı olarak Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.