Haber Giriş: 21 Ağustos 2022 Pazar 11:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki anne ve oğlu öldü
[Fotograf: İHA]
Manisa'nın Kula ilçesinde otomobille elektrikli bisikletin çarpışması sonucu anne ve oğlu hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
İzmir-Uşak kara yolu Körez Mahallesi kavşağında 22 yaşındaki Muhammet Ali T.'nin kullandığı otomobil ile 36 yaşındaki Fikriye Özkara idaresinde elektrikli bisiklet çarpıştı.
Kazada elektrikli bisikletin sürücüsü Fikriye Özkara ile bisikletteki 14 yaşındaki oğlu Halil Can Özkara hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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