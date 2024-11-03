Otomobilin çarptığı minibüs böyle devrildi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Altınay Caddesi'nde bir otomobil yolcu minibüsüne çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle devrilen minibüsteki 5 kişi ve otomobildeki 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından kaza yerinde güvenlik önlemi alınırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Otomobilin yolcu minibüsüne çarptığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.