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Türkiye
AA 02.11.2024 23:07

Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi

Güney Marmara'da fırtına beklentisi nedeniyle hafta sonu Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi

Açıklamada, Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapıldı.

Narlı'dan yarın saat 08.00'de ve Marmara'dan 11.30'da planlanan seferler olumsuz hava şartlarından dolayı yapılmayacak.

Marmara Denizi ve Ege Denizi'nin kuzeyi için 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Marmara Denizi'ndeki fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren, Ege Denizi'ndeki fırtınanın ise akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

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