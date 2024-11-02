Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı: 4 yaralı

Kahta ilçesinde, Mehmet T. yönetimindeki otomobil, aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Hatice T., Enes Taha K., Feyzanur K. yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Sağlık Ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.