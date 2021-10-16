Haber Giriş: 16 Ekim 2021 Cumartesi 00:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Otomobili park ederken ağacı devirdi
[Fotoğraf: İHA]
Sakarya’da otomobilini park etmek için geriye doğru gelen sürücü, kaldırımdaki ağaca çarparak ağacı devirdi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Hendek ilçesi Başpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, otomobilini yol kenarına park etmeye çalışan sürücü geriye geldiği esnada kaldırımdaki ağaca çarparak devirdi.
Sürücünün yaptığı kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Etiketler: Sakarya
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