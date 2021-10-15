Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 23:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye çekildi
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası oluşan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler tarafından güvenli bölgeye çekildi.
İtalya'nın Trieste Limanı'ndan Tekirdağ'a seyreden 160 metre uzunluk ve 14 bin 909 groston ağırlığındaki Antigua Barbuda bayraklı "HC Jana Rosa" adlı yük gemisinin makineleri Nara mevkii önlerinde arızalandı.
Geminin kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyet Müdürlüğüne ait "Kurtarma-15" ve "Kurtarma-16" römorkörleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Yedeklenen gemi, Şevketiye bölgesine çekilerek demirletildi.
Boş durumdaki geminin arızası giderilmeye çalışılıyor.
[Fotoğraf: DHA]
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