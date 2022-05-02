E.A. idaresindeki otomobil, Değirmenyeni köyü yakınlarında Tunca Nehri'ne düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından nehirden çıkarılan sürücü ile beraberindeki N.A. ve E.A., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin durumu ağır.