Haber Giriş: 2 Mayıs 2022 Pazartesi 22:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil Tunca Nehri'ne düştü: 2'si ağır 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Edirne’de kontrolden çıkan bir otomobil Tunca Nehri'ne düştü. Kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.
E.A. idaresindeki otomobil, Değirmenyeni köyü yakınlarında Tunca Nehri'ne düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından nehirden çıkarılan sürücü ile beraberindeki N.A. ve E.A., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan 2'sinin durumu ağır.
Etiketler: Tunca Nehri Edirne
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