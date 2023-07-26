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Türkiye
AA 26.07.2023 05:20

Otomobil elektrikli motosiklete çarptı: 7 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin elektrikli motosiklete çarptığı kazada, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Otomobil elektrikli motosiklete çarptı: 7 yaralı
[Fotograf: AA]

Ovakent Mahallesi yolunda E.K. yönetimindeki otomobil, aynı istikamette giden Suriye uyruklu A.M'nin kullandığı elektrikli motosiklete çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı.

Kazada otomobil sürücüsü E.K. ve araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri bulunan ve hamile olduğu öğrenilen B.F.  buradaki müdahalenin ardından İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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