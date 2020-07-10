Haber Giriş: Kaynak: AA
Otomobil direğe çarptı, 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, trafik tabelası direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.
İstanbul'da D-100 kara yolundan Topkapı istikametine giden 39 DS 021 plakalı otomobilin kimliği öğrenilemeyen sürücüsü, Cumhuriyet Metrobüs Durağı yakınlarında direksiyon kontrolünü kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, refüje çıkarak buradaki yönlendirme tabelasının direğine çarptı.
[Fotoğraf: AA]
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, belediye ekipleri de yolda kumlama çalışması yaptı.
Etiketler: Trafik tabelası İstanbul BeylikdüzüSon Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 04:32
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