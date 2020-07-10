Kuşadası'nın Kadınlar Denizi Mahallesi’nde meydana gelen olayda, V.A. isimli bir kişi evinin önünde bulunan sokak köpeğini kalça kısmından yaraladı.

Bıçakla yaralanan köpeğe ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Polis ekiplerine haber veren çevre sakinleri, V.A.'nın evinin önünde dakikalarca bekleyerek olaya tepki gösterdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, köpeğe bıçakla saldıran V.A.’yı ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Şehit Fuat Kaplan Polis Karakolu’na giden hayvanseverler, köpeği bıçaklayan V.A.’dan şikayetçi oldu.