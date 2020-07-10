Haber Giriş: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 56 ev karantinaya alındı
Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 56 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda, Haliliye'de 7, Karaköprü'de 8, Eyyübiye'de 4, Viranşehir'de 25, Ceylanpınar'da 5, Halfeti'de 2, Suruç'ta 4 ve Akçakale ilçesinde bir ev karantinaya alındı.
Kentteki 56 evde uygulanan karantina ise sona erdirildi.
Etiketler: şanlıurfa karantina koronavirüs şanlıurfa valiliğiSon Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 00:36
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