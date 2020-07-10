İyi Partili Özeren'in Semiha Yıldırım hakkındaki paylaşımı sonrası Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Polis ekipleri, 'Cumhurbaşkanına hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan saat 22.30 sıralarında Özeren'i Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde oturduğu evinde gözaltına aldı. Ayrıca internet üzerinden yayın yapan bir gazetede köşe yazarı olan Özeren'in Bursa Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Daha önce İyi Parti Bursa İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Özeren, 2018 yılında yapılan seçimlerde aynı partiden milletvekili aday adayı olmuştu.