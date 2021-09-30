Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 10:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Otomobil çarpan kızıl tilki tedavi altında
[Fotoğraf: İHA]
Sivas’ta otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve omurgasında kırıklar oluşan kızıl tilki, tedavi altına alındı.
Sivas’ta geçtiğimiz günlerde şehre inen bir kızıl tilkiye otomobil çarptı. Genellikle ormanlarda ve kırlarda yaşayan tilki otomobilin çarpmasıyla yaralandı.
Kızıl tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce koruma altına alındı.
[Fotoğraf: İHA]
Tilki, gerekli bakım ve tedavisi yaptırılmak üzere Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.
Veteriner Hekim tarafından yapılan radyografik muayenesinde bel omurunda kırık olduğu anlaşıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Sinir hasarı olması nedeniyle idrar ve dışkı boşaltımında sıkıntı yaşayan tilki tedaviye olumlu cevap verdiğinde yeniden doğaya salınacak.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
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