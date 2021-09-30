Sivas’ta geçtiğimiz günlerde şehre inen bir kızıl tilkiye otomobil çarptı. Genellikle ormanlarda ve kırlarda yaşayan tilki otomobilin çarpmasıyla yaralandı.

Kızıl tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce koruma altına alındı.

[Fotoğraf: İHA]

Tilki, gerekli bakım ve tedavisi yaptırılmak üzere Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Veteriner Hekim tarafından yapılan radyografik muayenesinde bel omurunda kırık olduğu anlaşıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Sinir hasarı olması nedeniyle idrar ve dışkı boşaltımında sıkıntı yaşayan tilki tedaviye olumlu cevap verdiğinde yeniden doğaya salınacak.