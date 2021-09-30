İstanbul Ümraniye'de, bir kişi otomobiliyle ilerlediği sırada cep telefonundaki navigasyon uygulamasının yönlendirmesiyle yol olarak görünen Başak Sokak'a girdi.

Sokaktaki merdivenleri fark edemeyen sürücünün kullandığı otomobil, taklalar atarak duvara çarptı. Karaoğlan şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Olaya dair ayrıntıları kazanın gerçekleştiği noktadan TRT Haber muhabiri Rasih Turanoğlu aktardı.

İstanbul Ümraniye'de navigasyon uygulamasına uyan sürücü merdiven bulunan sokağa girince takla attı. Olaya dair ayrıntıları kazanın gerçekleştiği noktadan @trthaber muhabiri Rasih Turanoğlu aktardı.https://t.co/8MdXmLkWF6 pic.twitter.com/Gsn1Gyx5xz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 30, 2021

"Merdivenleri yol olarak gösterdi"

Yaşadıklarını anlatan sürücü Osman Karaoğlan, "Üst sokaktan gelirken navigasyon bana sağa dönüş gösterdi. Yani burayı yol olarak gösterdi. Ben de sağa döndüm. Döndükten sonra merdivenli bir yol gördüm. Takla ata ata aracımla beraber inmeye başladım. En son duvara çarpıp durdum. Aracın içinde kafamı korudum bir şey olmasın diye. Sonra camdan çıkmaya çalıştım kendi başıma. Allah'a şükür burnum kanamadan çıktım. Ama sokak olarak gözüküyordu. Herhangi bir girilmez ibaresi de yok" dedi.