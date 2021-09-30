Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 10:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Anadolu'daki 6 ile şiddetli yağış uyarısı
[Fotoğraf: Getty]
Meteoroloji, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da sağanak uyarısı yaptı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan'ın çevreleri ile Erzurum ve Erzincan'ın kuzey kesimleri, öğle saatlerinden sonra ise bölge genelinde (Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan) sağanak etkili olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında olması beklenen bölgede rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar Iğdır'da 25, Ağrı'da 22, Erzincan'da 19, Erzurum'da 16, Kars'ta 13 ve Ardahan'da 12 derece olması bekleniyor.
Etiketler: Meteoroloji Sağanak
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