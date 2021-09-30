Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 10:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da feci kaza: 2'si çocuk 6 yaralı
Şanlıurfa’da, sürücüsünün önüne çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yaptığı otomobil, karşı şeride geçerek 2 araçla çarpıştı. 2’si çocuk 6 kişinin yaralandığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
Şanlıurfa- Akçakale kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, Akçakale yönüne giden kimliği öğrenilemeyen sürücü otomobili ile önüne çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yapınca araç kontrolden çıktı.
Şerit değiştirerek karşı yöne geçen otomobil, 2 otomobile çarparak durdu. Kazada otomobillerde bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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