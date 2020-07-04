Haber Giriş: Kaynak: İHA
Otomobil 50 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı
[Fotoğraf: İHA]
Yozgat’ta otomobil 50 metreden dere yatağına yuvarlandı. Kazada aynı aileden 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Yaşar Başlı yönetimindeki otomobil, Yozgat Şehir girişi Koç Emek Parkı mevkisinde kontrolden çıkıp takla atarak yaklaşık 50 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı. Kazada sürücü Yaşar Başlı, eşi Ayşegül Başlı ve 3 çocuğu yaralandı.
Yaralılar 112 acil servis, polis ve vatandaşların yardımı ile 50 metre taşınarak güçlükle çıkartıldı.
Yaralılar Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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