Dün, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince hava destekli operasyon gerçekleştirilmişti.

Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmiş, etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte; 1 adet M-16 piyade tüfeği ile 1 adet kalaşnikof tüfek ele geçirilmişti.

İçişleri Bakanlığı, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, Terör Arananlar Listesi'nde 500 bin liraya kadar ödülle gri listede yer alan "Sefkan Mardin" kod adlı Ferhat Ateş olduğunu açıkladı.