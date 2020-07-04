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Gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde jandarma birliklerince etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, gri kategoride aranan Ferhat Ateş olduğu belirlendi.
Dün, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince hava destekli operasyon gerçekleştirilmişti.
Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmiş, etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte; 1 adet M-16 piyade tüfeği ile 1 adet kalaşnikof tüfek ele geçirilmişti.
İçişleri Bakanlığı, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, Terör Arananlar Listesi'nde 500 bin liraya kadar ödülle gri listede yer alan "Sefkan Mardin" kod adlı Ferhat Ateş olduğunu açıkladı.
Etiketler: Tunceli terör operasyonu son dakika ovacıkSon Güncelleme: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 09:19
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