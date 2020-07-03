Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Tunceli'de hava destekli operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı, Tunceli Ovacık kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince hava destekli operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, 2 terörist, etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte; 1 adet M-16 piyade tüfeği ile 1 adet kalaşnikof tüfek ele geçirildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.
Etiketler: son dakika İçişleri Bakanlığı Tunceli ovacık terör operasyonuSon Güncelleme: 3 Temmuz 2020 Cuma 08:51
Son Haberler
- 09:05
- 09:04
- 08:56
- 08:33
- 08:31
Sıradaki Haber
Adana'da 30 ayrı suça karışan organize suç örgütüne operasyon: 13 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz