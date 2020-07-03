Haber Giriş: Kaynak: DHA
Diyarbakır'da terörün finans kaynağına büyük darbe
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, jandarma tarafından son 14 gün içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 3 ton 76 kilo esrar, 28 milyon 625 bin 310 kök hint keneviri ele geçirildiğini duyurdu.
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerinde iki hafta içerisinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.
Bu operasyonlarda 3 ton 76 kilo esrar, 28 milyon 625 bin 310 kök Hint keneviri ele geçirilerek terörün finans kaynağına büyük darbe vurulduğunu belirten Vali Karakoğlu, jandarmayı tebrik etti.
Terörün Finans kaynağına— Münir Karaloğlu (@munirkaraloglu) July 2, 2020
BÜYÜK DARBE!
Son 14 gün içerisinde;
Lice, Hani ve Kocaköy’de yapılan operasyonlarda,
3 ton 76 kg esrar,
28.625.310 kök kenevir ele geçirildi.
Jandarmamızı tebrik ediyorum pic.twitter.com/2QrgH133O5
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