Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kazada havaya fırlayan motosikletli bankın üzerine düştü
İstanbul Esenyurt'ta otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü havaya fırladıktan sonra meydandaki bir bankın üzerine düştü.
Kaza, araç trafiğine kapalı olan Cumhuriyet Meydanı'nda dün saat 02.00 sıralarında meydana geldi.
Bir otomobil meydanda ilerlerken, karşı yönden gelen motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile havaya fırlayan motosiklet sürücüsü meydanda bulunan bir bankın üzerine oturur vaziyette düştü.
Kazada yaralanan olmazken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: İstanbul esenyurt kaza kaza görüntüsüSon Güncelleme: 3 Temmuz 2020 Cuma 04:17
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