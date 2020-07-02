Şanlurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Haliliye'de 23, Eyyibiye'de 4, Karaköprü'de 19, Suruç'ta 6, Siverek'te 2, Viranşehir'de 10 ve Halfeti ilçesinde 1 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 49 evdeki karantina ise sona erdirildi.