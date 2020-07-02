Haber Giriş: Kaynak: AA
Kars'ta iki aile arasında kavga çıktı: 19 yaralı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki aile arasında "kız kaçırma" meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 19 kişi yaralandı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Altınbulak köyünde "kız kaçırma" meselesi yüzünden iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın sopalı, kürekli kavgaya dönüşmesi sonucu 2'si ağır 19 kişi yaralandı.
Yaralılar Horasan Devlet Hastanesi ile Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.
Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışında güvenlik önlemdi aldı.
Sıradaki Haber
İzmir'de orman yangını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz