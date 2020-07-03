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İzmir'de orman yangını: 4,5 hektarlık alan zarar gördü
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam edilen yangın sonucu 4,5 hektarlık alan zarar gördü.
Çatalca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye arazöz ve dozer gönderildi.
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 60 arazöz, 5 dozer, 18 su tankeri, 15 teknik eleman ve 200 personel ile müdahale edildi.
Çevre illerden ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı arazözler de bölgeye sevk edildi.
Yangında ilk tespitlere göre yaklaşık 4,5 hektarlık bir alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Yangının kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: izmir menderes orman yangınıSon Güncelleme: 3 Temmuz 2020 Cuma 03:00
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