Sakarya’nın Serdivan ilçesinde Yazlık-Maltepe arası çalışan "9B" numaralı belediye otobüsüne binen 3 öğrenci, şoföre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna 30 dakika kaldığını söyledi.

Hareket amirliği ile yolculardan izin alan şoför, otobüsün yönünü çevirerek 3 öğrenciyi okula yetiştirdi.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 öğrencinin otobüse binmesi, geç kaldıklarını söylemesi, şoförün amirlikten ve yolculardan izin alması ile öğrencileri sınava yetiştirmesi yer alıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

"26 Haziran Cumartesi günü YKS'ye girecek 3 öğrenci, otobüsümüzü durduruyor ve sınava 30 dakika kaldığını şoförümüze iletiyor. Şoförümüz, Hareket Amirliği ve yolcularımızdan izin alıyor, güzergahını değiştirip gençlerimizi sınava girecekleri okulun kapısına kadar götürüyor. Bu duyarlı davranışları için tüm yolcularımızı ve personelimizi yürekten tebrik ediyoruz."

Başkan Yüce'den tebrik

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de paylaşımı alıntılayarak "Çalışma arkadaşlarımı tebrik ederim" açıklamasında bulundu.