Haber Giriş: 27 Haziran 2021 Pazar 23:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fırat Nehri'ne düşen genç hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde balık tutmak isterken Fırat Nehri'ne düşen genç boğuldu.
Fırat Nehri'nde balık tutmak isteyen Müslüm Korkmaz, dengesini kaybedip suya düştü.
Korkmaz'ın gözden kaybolduğunu gören yakınları, yetkililerden yardım istedi.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polislerince yapılan çalışmayla Korkmaz, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından nehirden çıkartıldı.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen gencin cenazesi, otopsi için Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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