Bolvadin'de bir akaryakıt istasyonuna dün gece gelen bir sürücü önce yakıt aldı. Daha sonra hareket eden sürücü, otomobiliyle istasyonun içinde drift yapmaya başladı.

Birkaç kez istasyonun içindeki boş alanda aracıyla dönen sürücü, tepki gösterilmesi üzerine hızla olay yerinden uzaklaştı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Bolvadin Emniyet Müdürlüğü ekipleri takibe aldıkları otomobilin sürücüsünün M.M.T. olduğunu belirledi.

10 Bin 481 lira idari para cezası

Yakalanan M.M.T. hakkında drift yapmaktan 6 bin 700 lira, sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan 312 lira ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 469 lira olmak üzere toplamda 10 bin 481 TL idari para cezası uygulandı.

M.M.T.'nin ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken kullandığı aracı ise çekiciyle yediemin otoparkına çekildi.

Olay anı kamerada