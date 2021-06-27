Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Odatv'nin "Öğrenci yurdundan çıkan silahlar" başlıklı haberine ilişkin açıklama yaptı.

KADEM'den yapılan açıklamada, Odatv'nin internet sitesindeki haberde, "KADEM Vakfına ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'nun içinden taşındığı iddia edilen silahların fotoğraflarına Oda TV ulaştı" ifadelerine yer verildiği aktarıldı.

"Söz konusu silahlar gerçek değil"

Haberin "hayal ürünü" olmanın ötesinde her yönüyle KADEM'i itibarsızlaştırma çabasından ibaret olduğu belirtilen açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"Söz konusu silahlar gerçek olmayıp TRT tarafından çekilen ve terör örgütü FETÖ'yü anlatan bir belgesel için kullanılan imitasyon çekim aksesuarlarıdır. Pandemi nedeniyle bir yıldan uzun süredir öğrenci bulunmayan binaya 'kız öğrenciler girip çıkarken silah taşındığı', 'durumu gören öğrencilerin şoke olduğu' gibi yalanlarla servis edilen haber, hayal ürünü olmanın ötesinde her yönüyle KADEM'i itibarsızlaştırma çabasından ibarettir. Objektif habercilikten dem vuranların habercilik ahlakını da net bir şekilde ortaya çıkarmıştır. Emniyet birimlerinin bilgisi ile mahalle sakinlerinin gözü önünde tamamlanan çekimlerde kullanılan set malzemelerinin taşınma görüntüsünü 'gizli bir silahlanma hareketi' gibi göstermek akıl ve mantık dışıdır."

"Yapılan bir algı operasyonudur"

Yurt binasının pandemi nedeniyle kapalı olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Her türlü iletişim kanalı açık bulunan KADEM'i değil, pandemi ve tadilat nedeniyle kapalı bulunan yurdu, üstelik kısıtlamaların sürdüğü Pazar günü arayıp ulaşamadıklarını söylemek de habercilik değildir. Yapılan, siyasi ajandası bulunan bir algı operasyonudur. Sözde haberi kaleme alıp yayınlayarak KADEM'i itibarsızlaştırma çabası içine girenlerle hukuk önünde hesaplaşacağımızı ilan ediyoruz" denildi.

TRT'den açıklama

Türkiye Radyo Televizyon Kurumundan (TRT) yapılan açıklamada, Odatv internet sitesinde Caner Taşpınar imzası ile bugün "Öğrenci yurdundan çıkan silahlar" başlıklı bir haber yayınlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "KADEM tarafından yapılan kamuoyu açıklamasında da belirtildiği gibi, TRT için yapılmakta olan FETÖ'nün mahrem yapılanmasını, TSK'ya sızma faaliyetlerini ve örgütsel şemasını itirafçıların beyanları ile anlatan; kamuoyunda örgütün mahrem yapılanması hakkında farkındalığı artıracak olan bir dokü-drama çekimi gerçekleştirilmektedir." denildi.

İtirafçıların yüzleri açık şekilde verdikleri beyanlara dayanan 'Mahrem' isimli belgeselin bu anlamda bir ilk olacağı bilgisine yer verilen açıklamada, bu özel yapım için 159 ayrı mekanda çekimler yapıldığı belirtildi.

Bu mekanlardan birinin de, belgeselin birçok iç mekan ihtiyacını karşılayacak şekilde sanat ekibi tarafından dekore edilen Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu olduğu kaydedildi.

"Fotoğraftaki silahlar, imitasyon silahlardır"

Bahsi geçen haberde yer verilen fotoğraftaki silahların imitasyon silahlar olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gerçek silah değildir. Sadece bir film setinin aksesuarlarıdır. Çekimler sonrasında set eşyalarının taşınması esnasında çekilen fotoğraflar üzerinden FETÖ'cü hainlerin ekmeğine yağ sürecek şekilde algı oluşturmak, gazetecilik etiğine sığmayan bir davranıştır.

Bir film seti olduğu ilk bakışta anlaşılan ve önünde TRT logosu olan bir kamyonun bulunduğu yerde art niyetli olarak sadece bir kareyi alıp bunun üzerinden aksesuarların gerçek olup olmadığını uzman olduğu söylenen bazı kişilere yorumlatmak ve buradan bir algı oluşturmak kumpas davalarını hatırlatan bir FETÖ taktiğidir. Ne trajiktir ki bu taktik, FETÖ'nün "MAHREM" yüzünü ortaya çıkaracak olan bir belgesele denk gelmiştir."

Hazırlanan Mahrem adlı 6 bölümlük belgeselin 15 Temmuz Haftası’ndan itibaren TRT 1 ekranlarında yayınlanacağı kaydedildi.