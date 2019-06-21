Ankara'dan Mersin'e giden bir yolcu otobüsünün önü Aksaray'da kesildi. Araca zorla binen saldırganlar, yolculardan Kadriye Çavuş isimli kadını aşağı indirmek istedi.

Otobüsten inmek istemeyen kadın, uzun süre direndi. Saldırganlar darp ettikleri kadını diğer yolcuların müdahalesine rağmen kaçırdı.

Emniyet'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, kaçırılan kadının bulunması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

"Kaçırılan kadın yolcu yetkililerin korumasındadır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuya ilişkin Twitter’dan açıklamalarda bulundu. Soylu, saldırganların yakalandığını belirterek “Trafik ve asayiş birimlerimiz tarafından araca el konulmuş, şahıslar yakalanmıştır. Kadriye Çavuş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ve emniyet güçlerimizin korumasındadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber