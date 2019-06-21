Dünya teknoloji, inovasyon ve girişimcilik konferansı İstanbul'da başladı. Açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yaptı.

Bakan Kasapoğlu, "Biz açıkçası üreten düşünen ve sorgulayan bir gençlik istiyoruz. Bu manada da girişimcilik ruhunun gençlerimizde varolması en büyük arzularımızdan ve temennilerimizden." ifadelerini kullandı.

Günümüzde hem ülkelerin hem de işletmelerin küresel rekabette ayakta kalabilmesinin yolu inovasyondan geçiyor.

Buna ayak uyduran ülkeler, orta gelir tuzağından çıkıp krizlere karşı dirençli hale geliyor.

TRT'nin de sponsorları arasında olduğu bu yılki konferansta yerli ve yabancı 273 akademisyen bildiri sunacak.

Teknoloji ve yenilik içeren projelere imza atmış 39 isim de deneyimlerini paylaşacak. İnovasyon ve girişimcilik konferansı, pazar günü sona erecek.

Kaynak: TRT Haber