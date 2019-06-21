Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi´nde inşaat halindeki bir villanın bodrum katında uyuşturucu imalathanesi kurulduğu bilgisine ulaştı.

İnşaat halindeki villanın bahçesinde çok sayıda köpek bulunmasından şüphelenen ekipler evi takibe aldı. Teknik ve fiziki çalışmanın ardından narkotik polisi, villaya operasyon düzenledi.

Aramalar sırasında taban kısmında esneyen bölümü kaldıran ekipler, uzaktan kumandalı sistemle çalışan asansörün, uyuşturucu imalathanesine indiğini tespit etti.

Yaklaşık olarak 10 milyon lira harcanarak kurulduğu belirlenen imalathanede, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İmalathanede, 65 kilo kubar esrar, 5 kilo toz esrar ile Türkiye´de ilk kez ele geçirildiği belirtilen ve piyasa değerinin 1,2 milyon lira olduğu değerlendirilen genetiği değiştirilmiş hibrit esrar, 10 adet ruhsatsız yivli tüfek, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Kaynak: TRT Haber