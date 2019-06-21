Terör bölgesine sızma, mayın ve el yapımı patlayıcı arama, meskun mahalde sıcak çatışma ve pusu.

Komandolar, en zorlu koşullarda, her türlü duruma karşı hazırlıklı olmaları için Isparta Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığnda eğitiyor görüyor. Bu kez eğitim alanında Somali ordusundan 330 asker var.

TRT Haber ekibi, Isparta Dağ Komando Okulu'nda verilen zorlu eğitimi yerinde görüntüledi.

En zor parkurları aşılmaz denen engelleri bir bir geçiyorlar. TSK'nın göz bebeği mavi bereli komandoların eğittiği Somalili askerler ağır fiziksel eğitimlerle sınırları sonuna kadar zorluyor.

Somali askerleri güne sabah içtiması ile başlıyor. Ardından spor yapıyorlar. Sonra sıra zorlu eğitime geliyor. Çok maksatlı kule eğitimi, Somali'li askerlerin en zorlandığı parkurlardan. Burada korkularını yeniyorlar, dengede kalmayı öğreniyorlar.

Terör bölgesine sızma eğitimleri de oldukça zorlu geçiyor. Askerler metrelerce yerde sürünüyor, çamurlu su engelini aşıyorlar. Eğitim sırasında Türk komandoları Somali'li askerlerin her hareketini yakından takip ediyor. Meskun mahalde terör bölgesine girme ve teröristi etkisiz hale getirme eylemleri bire bir canlandırılıyor.

330 Somali askeri, Isparta'da Türk komandolarından 4 ay süreyle eğitim alacak.

Haber: Emre Yüncü

Kameraman: Ümit Kumcuoğlu