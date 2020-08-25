Haber Giriş: Kaynak: DHA
Otobüsü durdurdu, fenalaşan kişiye yardıma gitti
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde halk otobüsü şoförü Taşkın Baydak, fenalaşıp yol ortasında baygınlık geçiren epilepsi hastası bir kişiyi görüp, halk otobüsünü durdurarak yardım etti. O anlar, otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.
Dilovası ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde, halk otobüsü şoförü Taşkın Baydak otobüsüyle seyir halinde olduğu sırada yolda yatan bir kişi olduğunu gördü.
Otobüsü durduran şoför Baydak, epilepsi hastası olduğu öğrenilen ve fenalaştığı için yol ortasında baygınlık geçiren kişinin yanına gitti.
Bir süre fenalaşan kişinin durumunu soran Baydak, durumunun iyi olması üzerine yeniden halk otobüsüne binerek yoluna devam etti.
O anlar, halk otobüsünün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Etiketler: Kocaeli halk otobüsüSon Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 14:48
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