Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
Hakkari ve Mersin'de 2 kaza şehidi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevi sırasında yüksekten düşerek yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Mersin'de ise 4 askerin şehit olduğu 2 kişinin de yaşamını yitirdiği kazada yaralanan 1 asker daha şehit oldu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Gerdan Tepe Üs Bölgesi'nde görevi sırasında yüksekten kayalıklara düşen piyade sözleşmeli er Mesut Yıldırım yaralandı.
Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılan asker, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şehidin naaşının, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenecek törenle memleketine uğurlanması bekleniyor.
Mersin'deki kaza sonrası 1 asker daha şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 27 Temmuz’da Manisa’dan Mersin’in Taşucu Limanı’na giderken meydana gelen kazada yaralan er Cihat Şengil de şehit oldu.
Kazada 4 asker şehit olurken 2 sürücü de yaşamını yitirmişti. Şengil ile birlikte şehit sayısı 5’e yükseldi.
Etiketler: şemdinli şehit asker Mesut Yıldırım şehit HakkariSon Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 15:15
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