Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Gerdan Tepe Üs Bölgesi'nde görevi sırasında yüksekten kayalıklara düşen piyade sözleşmeli er Mesut Yıldırım yaralandı.

Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılan asker, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şehidin naaşının, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenecek törenle memleketine uğurlanması bekleniyor.

Mersin'deki kaza sonrası 1 asker daha şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 27 Temmuz’da Manisa’dan Mersin’in Taşucu Limanı’na giderken meydana gelen kazada yaralan er Cihat Şengil de şehit oldu.



Kazada 4 asker şehit olurken 2 sürücü de yaşamını yitirmişti. Şengil ile birlikte şehit sayısı 5’e yükseldi.



