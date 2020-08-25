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Konya'da yangın: 2 hektar makilik alan zarar gördü
[Fotoğraf: İHA]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan yangında, 2 hektar makilik alan zarar gördü.
Pınarbaşı Mahallesi kırsalındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Seydişehir Orman İşletme Şefliği ile Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, 2 hektar makilik alan zarar gördü.
Etiketler: Konya seydişehir makilik alan yangınSon Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 14:38
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